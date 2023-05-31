Месси не вернется в Барселону. Аргентинец согласовал контракт с клубом Саудовской Аравии с невероятной зарплатой — СМИ

31 мая, 09:55
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Лионель Месси (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Лионель Месси (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Нападающий французского ПСЖ, получивший предложение от английского клуба, Лионель Месси близок к переходу в Аль-Хилаль.

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Об этом сообщает журналист Sportitalia Руди Гателли в своем Twitter-аккаунте.

По информации источника, Месси уже обсудил условия личного контракта с клубом. Зарплата Лео будет составлять 500 миллионов евро в год. Аргентинец переберется в Саудовскую Аравию по окончании сезона в Лиге 1.

Видео дня

https://twitter.com/RudyGaletti/status/1663681540973375489

В текущей кампании во всех турнирах за парижский клуб Месси сыграл 40 матчей, забил 21 гол и отдал 20 голевых передач.

Отметим, что вместе с Лео в чемпионат СА перейдут также другие звездные футболисты.

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Напоминаем, в Саудовской Аравии выступает Криштиану Роналду, который получает от Аль-Насра 200 миллионов в год.

Ранее президент Барселоны заявил, что сделает все, чтобы вернуть Месси в каталонский клуб.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси

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