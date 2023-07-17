Шикарное представление. Месси назвал цели на дебютный сезон в MLS — видео
Лионель Месси — игрок Интер Майами (Фото:USA TODAY Sports)
Аргентинский нападающий Лионель Месси выступил во время своей презентации в Интер Майами.
Руководство американского клуба устроило шоу в честь представления футболиста перед болельщиками.
36-летний аргентинец заявил, что намерен внести свой вклад в развитие Интер Майами.
«Я хочу поблагодарить всех людей в Майами за такой прием и любовь с момента моего приезда сюда. Я очень рад быть с вами. Хочу поблагодарить Хосе, Хорхе и Дэвида за это признание, за то, что все прошло легко и что мы чувствуем себя как дома.
Я очень хочу начать тренироваться и играть в матчах, очень хочу побеждать и чтобы этот клуб продолжал развиваться. Надеюсь, что в течение всего турнира вы будете продолжать поддерживать нас.
Лично я верю, что мои партнеры по команде отдадут все, чтобы построить этот проект, и я очень рад, что выбрал этот город и этот проект. Не сомневаюсь, что мы отлично проведем время и переживем очень приятные моменты", — приводит слова Месси Marca.
Отметим, что Лионель заключил контракт с клубом до конца 2025 года.
Ранее сообщалось, что клуб Бекхэма вслед за Месси подписал еще одну легенду Барселоны.