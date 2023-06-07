«Месси сбежал быстрее чем Роналду». Английский журналист высказался относительно ухода аргентинца из ПСЖ
Месси (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Пирс Морган прокомментировал переход Лионеля Месси в клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами.
Об этом журналист написал в своем Twitter-аккаунте.
«Итак, Месси покидает элитный футбол в 35 лет, на три года раньше, чем Роналду».
Морган также добавил, что к аргентинцу не будет такого негативного отношения, как к португальцу.
«Видимо, теперь мы будем читать/слышать все те же язвительные, насмешливые статьи спортивных журналистов/экспертов, которые они писали/говорили о Криштиану, не так ли? (Спойлер: не будем)», — написал Морган.
Напомним, что Месси в ближайшее время может стать одноклубником украинского защитника Сергея Кривцова.
Ранее сообщалось, что аргентинец хочет вернуться обратно в Барселону.