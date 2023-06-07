«Месси сбежал быстрее чем Роналду». Английский журналист высказался относительно ухода аргентинца из ПСЖ

7 июня, 22:14
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Месси (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Месси (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Пирс Морган прокомментировал переход Лионеля Месси в клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами.

Об этом журналист написал в своем Twitter-аккаунте.

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«Итак, Месси покидает элитный футбол в 35 лет, на три года раньше, чем Роналду».

Морган также добавил, что к аргентинцу не будет такого негативного отношения, как к португальцу.

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«Видимо, теперь мы будем читать/слышать все те же язвительные, насмешливые статьи спортивных журналистов/экспертов, которые они писали/говорили о Криштиану, не так ли? (Спойлер: не будем)», — написал Морган.

https://twitter.com/piersmorgan/status/1666438178331394048

Напомним, что Месси в ближайшее время может стать одноклубником украинского защитника Сергея Кривцова.

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Ранее сообщалось, что аргентинец хочет вернуться обратно в Барселону.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Криштиану Роналду

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