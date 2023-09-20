«Правильно произносит только диктор». Футболист сборной Украины рассказал, какое прозвище ему дал Месси 20 сентября, 13:34 Кривцов и Месси играют в одной команде (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Защитник сборной Украины и Интер Майами Сергей Кривцов рассказал, как его называют одноклубники, в частности, Лионель Месси.

В интервью SportArena Кривцов признался, что в США не все правильно произносят его фамилию.

«Только диктор на стадионе в Майами называет верно мою фамилию. Все остальные говорят Кристов. Я ребятам говорю, а им трудно выговорить.

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Месси меня называет Сержи. Другие игроки тоже. Молодые футболисты обращаются ко мне Папс. Типа папа. Когда я на посвящении спел Ой у лузі червона калина, то они сказали, что я батя", — рассказал Кривцов.

Ранее Кривцов рассказал об отношении Месси к войне РФ против Украины.