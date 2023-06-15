«Я бы ушел навсегда». Месси признался, что сдержало его в сборной Аргентины

15 июня, 22:35
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Лионель Месси (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Лионель Месси (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Аргентинский нападающий Лео Месси, который в матче против Австралии забил самый быстрый гол в карьере, поделился эмоциями после победы на Чемпионате мира в Катаре.

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Семикратный обладатель Золотого мяча рассказал, что до сих пор наслаждается привкусом триумфа сборной Аргентины в декабре прошлого года.

«Я наслаждался прошедшим Чемпионатом мира так, как никогда раньше. Честно говоря, если бы мы не стали чемпионами мира, я бы ушел из сборной. Сегодня я не могу покинуть ее, я должен наслаждаться всем этим.

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Что бы ни случилось на пути, всегда нужно пробовать. Это должно быть посланием для новых поколений, которые так меня защищали.

Я хочу, чтобы они помнили меня прежде всего не как спортсмена, а как нормального и хорошего человека", — цитирует Месси All About Argentina.

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Напомним, что недавно Лео Месси перебрался в команду Сергея Кривцова Интер Майами.

Ранее сообщалось, что бразилец Роналдо считает, что Месси заслужил на Золотой мяч-2023 из-за победы на ЧМ-2022.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Сборная Аргентины

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