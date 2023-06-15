«Я бы ушел навсегда». Месси признался, что сдержало его в сборной Аргентины
Лионель Месси (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)
Аргентинский нападающий Лео Месси, который в матче против Австралии забил самый быстрый гол в карьере, поделился эмоциями после победы на Чемпионате мира в Катаре.
Семикратный обладатель Золотого мяча рассказал, что до сих пор наслаждается привкусом триумфа сборной Аргентины в декабре прошлого года.
«Я наслаждался прошедшим Чемпионатом мира так, как никогда раньше. Честно говоря, если бы мы не стали чемпионами мира, я бы ушел из сборной. Сегодня я не могу покинуть ее, я должен наслаждаться всем этим.
Что бы ни случилось на пути, всегда нужно пробовать. Это должно быть посланием для новых поколений, которые так меня защищали.
Я хочу, чтобы они помнили меня прежде всего не как спортсмена, а как нормального и хорошего человека", — цитирует Месси All About Argentina.
Напомним, что недавно Лео Месси перебрался в команду Сергея Кривцова Интер Майами.
Ранее сообщалось, что бразилец Роналдо считает, что Месси заслужил на Золотой мяч-2023 из-за победы на ЧМ-2022.