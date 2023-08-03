«Это был цирк». Поведение Месси разозлило тренера Орландо Сити — видео

3 августа, 16:09
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Лео Месси (Фото:Jim Rassol-USA TODAY Sports)

Лео Месси (Фото:Jim Rassol-USA TODAY Sports)

Лео Месси помог Интер Майами победить Орландо Сити (3:1) в 1/16 Кубка лиг, сделав дубль.

Однако наставник гостей убежден, что аргентинец должен был увидеть перед собой красную карточку и покинуть поле в первой половине встречи.

Имея горчичник, Месси в конце первого тайма толкнул соперника плечом в спину, но арбитр не наказал звездного игрока Интер Майами, что разозлило тренера Орландо Сити.

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«Сегодня был цирк. Месси должен был получить вторую желтую карточку. Меня не волнует, что он Месси.

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Решение по пенальти и другие тоже были смешными. Мы были очень разочарованы и пытались восстановить самообладание.

В этой игре были некоторые обстоятельства, которых не должно было быть", — сказал Оскар Пареха, передает Goal.com.

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Отметим, что в 1/8 финала турнира Кубка лиг Интер Майами встретится с Далласом.

Ранее сообщалось, что Месси установил исторический рекорд в клубе Дэвида Бекхэма.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами

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