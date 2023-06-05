«Это вариант, в котором мы уверены». Отец Месси назвал клуб, в который хочет перейти Лионель после ухода из ПСЖ 5 июня, 16:42 Месси выступал за Барселону до перехода в ПСЖ (Фото:Хорхе Месси via Instagram)

Хорхе Месси, отец футболиста Лионеля Месси, который покинул ПСЖ, заявил, что его сын хотел бы вернуться в Барселону.

Хорхе Месси подчеркнул, что ему также нравится вариант с возвращением Лионеля в каталонский клуб, но окончательного решения еще нет, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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«Лео хочет вернуться в Барселону, и я был бы рад видеть его в Барсе. Могу сказать, что переход в Барсу — это вариант, в котором мы уверены. Но о будущем вы узнаете очень скоро», — сказал Месси.

Ранее сообщалось, что Месси получил официальное предложение от Интера Майами, в котором выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов.

Также была информация, что Месси близок к переходу в Аль-Хиляль из Саудовской Аравии, который предложил аргентинцу контракт в 400 млн евро в год.