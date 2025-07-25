МЛС дисквалифицировала Месси за отказ сыграть в Матче всех звезд

Легионеры Интер Майами Лионель Месси и Жорди Альба дисквалифицированы за пропуск Матча всех звезд МЛС 2025 года.

Оба футболиста получили бан на один матч. Они не помогут Интер Майами в поединке регулярного чемпионата МЛС против Цинциннати, который состоится в ночь на 27 июля, сообщает пресс-служба лиги.

В МЛС объяснили, что игроки, которые не появляются на Матч всех звезд без предварительного согласования с лигой, теряют право играть в следующем поединке клуба — это правило прописано в регламенте.

Матч всех звезд состоялся 23 июля, в нем команда МЛС обыграла команду звезд чемпионата Мексики со счетом 3:1.

Месси и Альба попали в состав «звездной» команды МЛС по итогам голосования фанатов и СМИ, однако в день события стало известно, что они не сыграют. Главный тренер Интер Майами Хавьер Маскерано отметил, что Месси устал, а Альба получил повреждение накануне игры.

Руководитель МЛС Дон Гарбер заявил, что лига пересмотрит правило об автоматической дисквалификации за пропуск Матча всех звезд.

«Я знаю, что Лионель Месси любит эту лигу. Ни один игрок не сделал для МЛС больше, чем он. Но мы имеем давнюю политику, которой обязаны придерживаться. Это было сложное решение. Мы пересмотрим это правило в будущем, я настроен сотрудничать с игроками, чтобы определить, как оно должно измениться», — сказал Гарбер.

Добавим, что 38-летний Лионель Месси отметился 18 голами и 10 ассистами в 18 матчах этого сезона МЛС.

