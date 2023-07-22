Улыбка до ушей. Сын украинского футболиста познакомился с Месси и Бускетсом — фото

22 июля, 17:15
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Сын Кривцова с Лионелем Месси (Фото:instagram.com/julia_krivtsova)

Сын Кривцова с Лионелем Месси (Фото:instagram.com/julia_krivtsova)

Сын защитника Сергея Кривцова из Интер Майами сфотографировался с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.

Американская команда в преддверии первой игры в Leagues Cup провела тренировку, которую посетил сын бывшего игрока Шахтера Сергея Кривцова.

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Возлюбленная украинского футболиста Юлия похвасталась в социальных сетях фотографиями, на которых их сын запечатлен с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.

Видео дня

instagram.com/julia_krivtsova
Фото: instagram.com/julia_krivtsova

Отметим, что бывшие футболисты Барселоны дебютировали за Интер Майами. Месси невероятным ударом со штрафного на последней минуте вырвал победу для своей новой команды.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины вслед за Месси получил еще одного звездного партнера в Интер Майами.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами Сергей Кривцов

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