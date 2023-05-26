В гости к Криштиану. Месси, Иньеста и другие звезды переедут в Саудовскую Аравию — СМИ
Массовый переезд в Саудовскую Аравию (Фото:REUTERS/Ив Герман)
Главный редактор испанского издания Marca Феликс Диас заверил, что Месси и другие футбольные знаменитости продолжит карьеру в чемпионате, где выступает Роналду.
Об этом журналист сказал в эфире SBC.
«Аль-Хилаль выиграет от услуг трио Месси, Ди Мария, Бускетс.
Месси, Ди Мария, Бускетс, Альба и Иньеста переходят в чемпионат Саудовской Аравии".
Также Феликс Диас отметил, что переход Лео в каталанский клуб достаточно сложный и вероятно не состоится.
«Уверяю вас, Месси не вернется в Барселону. Его переход в Аль-Хилаль с Ди Марией — вопрос времени. Отец Месси заявил, что его сыну будет трудно вернуться в Барселону. ПСЖ вскоре объявит об уходе аргентинца, который переходит в Аль-Хилаль», — цитирует Диаса Sportskeeda.
Напомним, что Аль-Хилаль был готов отдать все средства, чтобы перехватить Месси.
Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть Аль-Наср.