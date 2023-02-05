Месси красивым голом принес ПСЖ волевую победу в матче чемпионата Франции — видео 5 февраля, 12:37 Месси забил на 58-й минуте из-за пределов штрафной (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

ПСЖ благодаря голу Лионеля Месси одолел Тулузу со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата Франции.

Тулуза первой открыла счет, когда на 20-й минуте ден Бомен отправил мяч в сетку ударом со штрафного.

Парижане отыгрались еще в первом тайме - на 38-й минуте Хакими роскошным ударом из-за пределов штрафной попал в угол ворот.

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На 58-й минуте Месси не менее красивым ударом издали вывел парижан вперед и в итоге принес команде волевую победу.

После 22 туров ПСЖ лидирует в чемпионате, опережая Марсель, у которого матч в запасе, на восемь очков.

ПСЖ - Тулуза 2:1

Голы: Хакими, 38, Месси, 58 - Ван ден Бомен, 20

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что ПСЖ с Лионелем Месси со счетом 5:4 победил сборную звезд Аль-Хиляля и Аль-Насра, за которую сыграл Криштиану Роналду.

