«Месси — лучшее, что случилось с MLS». Чемпион мира восхищается успехами аргентинца в Интер Майами 17 августа, 11:08 Месси (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Французский нападающий Атлетико Антуан Гризманн поделился мыслями относительно игры Лео Месси за клуб Дэвида Бекхэма.

По словам Гризманна, Лионель является лучшим футболистом в истории футбола, поэтому этот переход является чем-то невероятным для MLS.

«Да, я слежу за Месси. Лео — лучший в истории. На него приходят полные стадионы, он забивает много голов и выигрывает матчи.

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Месси невероятен, и я думаю, что это лучшее, что сделала MLS, пригласив Лео, как с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения футбола", — заявил Гризманн, передает ESPN.

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Отметим, что Месси забил в шести матчах подряд за Интер Майами в Кубке лиг и помог команде выйти в финал турнира.

Напомним, что Гризманн, который стал чемпионом мира с Францией в 2018 году, выступал вместе с Месси в Барселоне с 2019 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Интер Майами разорвал контракт с голкипером после публичной критики клуба.