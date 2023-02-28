ФИФА назвала лучшего футболиста 2022 года
Месси выиграл приз во второй раз (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Звездный футболист ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси выиграл награду лучшему игроку 2022 The Best от Международной федерации футбола (ФИФА).
В голосовании 35-летний нападающий опередил Карима Бензема из Реала и одноклубника Килиана Мбаппе, которые заняли второе и третье места соответственно.
В 2022 году Месси выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим игроком данного турнира, который прошел в Катаре.
Это уже вторая награда FIFA The Best для футболиста после аналогичного успеха в 2019 году. Столько же этот приз выигрывали Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.
Последний стал обладателем награды по итогам 2021 года.
Золотой мяч 2022 года — приз лучшему игроку года по версии издания France Football — выиграл Бензема.