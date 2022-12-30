Месси после победы на ЧМ-2022 получил еще один престижный приз 30 декабря, 20:37 Месси выиграл со значительным отрывом (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Нападающего сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионеля Месси признали лучшим спортсменом 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

В голосовании приняли участие 420 журналистов из 113 стран.

Месси победил в голосовании, набрав 962 очка.

Второе место с 373 баллами занял шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, а третье - футболист ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе, набравший 366 голосов.



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Среди женщин лучшей спортсменкой года стала футболистка испанской Барселоны и сборной Испании Алексия Путельяс, набравшая 452 балла.

Второе место заняла американская пловчиха Кэти Ледеки с 295 очками, третье - венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас с 243 очками.

Сообщалось, что Месси вместе со сборной Аргентины стал победителем чемпионата мира Катаре, обыграв в финале Францию.

Кроме этого, Месси был признан лучшим игроком турнира.