Месси может стать одноклубником украинца после ухода из ПСЖ 2 июня, 13:02 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Форвард ПСЖ Лионель Месси, у которого завершается контракт с французским клубом, может перейти в Интер Майами, где выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов.

Об этом сообщает Diario Sport.

По информации издания, Интер уже начал работу над трансфером Месси и предложил аргентинскому футболисту контракт на четыре сезона с зарплатой 50 млн евро в год.

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В пользу возможного трансфера говорит тот факт, что у Месси есть дом в Майами, поэтому не будет проблем с адаптацией.

Также не исключается вариант, что после перехода в американский клуб Месси может на правах аренды перейти в Барселону, где провел лучшие годы карьеры.

Накануне главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заявил, Месси покинет парижский клуб после завершения этого сезона.

Позже в ПСЖ опровергли эту информацию, назвав слова тренера «ошибочными».

Ранее сообщалось, что Лионель Месси после скандального визита в Саудовскую Аравию договорился о контракте с местным клубом Аль-Хиляль.

