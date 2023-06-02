Месси может стать одноклубником украинца после ухода из ПСЖ
Лионель Месси (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)
Форвард ПСЖ Лионель Месси, у которого завершается контракт с французским клубом, может перейти в Интер Майами, где выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов.
Об этом сообщает Diario Sport.
По информации издания, Интер уже начал работу над трансфером Месси и предложил аргентинскому футболисту контракт на четыре сезона с зарплатой 50 млн евро в год.
В пользу возможного трансфера говорит тот факт, что у Месси есть дом в Майами, поэтому не будет проблем с адаптацией.
Также не исключается вариант, что после перехода в американский клуб Месси может на правах аренды перейти в Барселону, где провел лучшие годы карьеры.
Накануне главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заявил, Месси покинет парижский клуб после завершения этого сезона.
Позже в ПСЖ опровергли эту информацию, назвав слова тренера «ошибочными».
Ранее сообщалось, что Лионель Месси после скандального визита в Саудовскую Аравию договорился о контракте с местным клубом Аль-Хиляль.