Месси переедет в Англию. Клуб Премьер-лиги сделал предложение титулованному аргентинцу — СМИ 30 мая, 09:25 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Неназванный клуб АПЛ, который вышел в еврокубки по итогам этого сезона, заинтересован в подписании Лео. Ранее обладатель семи Золотых мячей своим голом принес чемпионство парижскому клубу.

Англию в следующем сезоне на европейской арене представят семь команд: Манчестер Сити, Арсенал, МЮ, Ньюкасл, Ливерпуль, Брайтон и Астон Вилла.

Об этом сообщает Ole.

По информации источника, 35-ти летний аргентинец, который покинет ПСЖ по окончании контракта летом этого года, может присоединиться к английской команде, чтобы помочь той с задачами в еврокубках.

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Однако Месси рассматривает вариант с Саудовской Аравией и США. Клуб из чемпионата, где выступает Роналду, предлагает Лео невероятную зарплату в случае перехода в стан их команды.

Также тренер Барселоны Хави хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб, но официального предложения от испанцев аргентинец не получил.

В этом сезоне во всех турнирах за ПСЖ Лионель сыграл 40 матчей, забил 21 гол и отдал 20 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Месси посетил концерт известной рок-группы в Барселоне вместо церемонии награждения лучших футболистов Лиги 1.