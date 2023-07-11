Месси сделал заявление касательно своего перехода в MLS 11 июля, 21:00 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем переходе в Интер Майами.

Футболист заявил, что будет стараться добиться успеха в команде, несмотря на все трудности.

«Мой менталитет и то, что у меня в голове, не изменятся, я буду стараться, где бы я ни был, прикладывать максимальные усилия ради себя и своего нового клуба, продолжать играть на самом высоком уровне.

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Мы с семьей довольны принятым решением. Мы готовы к новым испытаниям, к переменам", — приводит слова Месси ESPN.

Напомним, по окончанию сезона аргентинец объявил о своем уходе из ПСЖ. В ближайшее время должен состояться официальное представление игрока в Интер Майами.

Ранее была названа дата, когда решится судьба Мбаппе в ПСЖ.