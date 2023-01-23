Месси передумал подписывать контракт с ПСЖ — журналист 23 января, 20:55 ПСЖ имеет опцию продления контракта с Месси до лета 2024 года (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Звездный футболист ПСЖ Лионель Месси передумал продлевать соглашение с клубом, сообщает журналист Жерар Ромеро.



О нежелании 35-летнего игрока подписывать новый контракт с французским грандом он проинформировал в своем аккаунте в Twitter.

По данным Ромеро, изменить мнение аргентинского нападающего заставила победа его национальной сборной на ЧМ-2022.

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Нынешнее соглашение Месси с ПСЖ заканчивается летом 2023 года, но у парижского клуба есть опция его продления на один год.

Сообщалось, что 35-летний Месси договорился с ПСЖ о новом контракте на один год с правом продления еще на один год.

Ранее представитель игрока Марсело Мендес отверг сообщения о том, что футболист летом перейдет в Интер Майами.