Месси передумал подписывать контракт с ПСЖ — журналист

23 января, 20:55
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ПСЖ имеет опцию продления контракта с Месси до лета 2024 года (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

ПСЖ имеет опцию продления контракта с Месси до лета 2024 года (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Звездный футболист ПСЖ Лионель Месси передумал продлевать соглашение с клубом, сообщает журналист Жерар Ромеро.

О нежелании 35-летнего игрока подписывать новый контракт с французским грандом он проинформировал в своем аккаунте в Twitter.

https://twitter.com/gerardromero/status/1617536548966379520

По данным Ромеро, изменить мнение аргентинского нападающего заставила победа его национальной сборной на ЧМ-2022.

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Нынешнее соглашение Месси с ПСЖ заканчивается летом 2023 года, но у парижского клуба есть опция его продления на один год.

Сообщалось, что 35-летний Месси договорился с ПСЖ о новом контракте на один год с правом продления еще на один год.

Ранее представитель игрока Марсело Мендес отверг сообщения о том, что футболист летом перейдет в Интер Майами.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лионель Месси

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