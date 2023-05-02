Месси заметили в Саудовской Аравии на фоне слухов о переходе в местный клуб — фото 2 мая, 12:07 Месси выступает за ПСЖ с лета 2021 года (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Звезда ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси прилетел в Саудовскую Аравию.

Об этом в Twitter сообщил журналист Абдул Рахман Аль-Рафдан, опубликовав фото Месси в отеле.

Ранее журналист Фабрицио Романо заявил, что саудовский клуб Аль-Хиляль предложил Месси 400 миллионов евро в год за переход, однако Аль-Рафдан заверил, что визит аргентинца не связан с возможным трансфером.

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«Приезд Месси в Эр-Рияд никак не связан с Аль-Хилялем, он приехал, потому что является послом туризма в Саудовской Аравии, и он приезжает сюда уже второй раз», — написал журналист.

Следует отметить, что в Саудовской Аравии Аль-Наср выступает звездный португальский нападающий Криштиану Роналду.



Ранее президент Барселоны Жоан Лапорта во время встречи с фанатами заявил, что Лионель Месси вернется в каталонский клуб.