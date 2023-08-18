«Никогда не охотился за Золотым мячом». Месси обесценил самую престижную индивидуальную награду в футболе 18 августа, 12:41 Месси (Фото:Jim Rassol-USA TODAY Sports)

Нападающий Интер Майами Лионель Месси рассказал о самых главных достижениях в карьере.

По словам Лео, он не придает значения Золотому мячу. Для аргентинца командные достижения гораздо важнее.

" Я никогда не придавал значения Золотому мячу. После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этом призе.

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Самое главное для меня — командные достижения. Мне удалось выиграть все в карьере", — заявил Месси, передает Varsky Sports.

Отметим, что аргентинец является семикратным обладателем Золотого мяча. Никто в истории не получал приз больше, чем Месси.

Ранее сообщалось, что Интер Майами Лионеля Месси разгромил Филадельфию и вышел в финал Кубка лиг.