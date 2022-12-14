«Закончить таким образом — блестяще». Месси анонсировал уход из сборной Аргентины после финала ЧМ-2022 14 декабря, 19:57 Месси не думает, что сыграет на следующем чемпионате мира (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси анонсировал свой уход из национальной команды после финала чемпионата мира по футболу-2022 (ЧМ-2022).



Слова 35-летнего нападающего приводит Goal.

«Я очень рад закончить свой путь на чемпионатах мира в финале, сыграть последний матч в финале. Это действительно очень приятно.

Видео дня

Все, что я пережил на этом чемпионате мира, было эмоциональным, учитывая, как люди в Аргентине этим наслаждались. От этого розыгрыша до следующего еще много лет. Я не думаю, что смогу сыграть на следующем ЧМ. Закончить таким образом — блестяще", — сказал Месси.

Накануне сборная Аргентины вышла в финал ЧМ-2022, разгромив хорватов со счетом 3:0. Месси в этом матче забил гол и сделал результативную передачу.

Соперником южноамериканцев в главном матче турнира станет победитель пары между сборными Франции и Марокко, которые сыграют сегодня.

