Будет играть с украинцем: Лионель Месси официально назвал свой новый клуб 7 июня, 22:20 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси официально сообщил, что перейдет в Интер Майами из MLS.

35-летний звездный футболист заключит контракт с американским клубом.

«Я принял решение перейти в Майами. Я все еще не уверен, закрыта ли сделка на 100% или чего-то не хватает, но что ж, мы решили продолжить маршрут туда», — приводит слова игрока Diario Sport.

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«Если бы дело было в деньгах, я бы поехал в Саудовскую Аравию или еще куда-то. Мне это показалось большими деньгами.

Правда заключается в том, что мое окончательное решение зависит от другого, а не из-за денег", — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо.

Месси перейдет в клуб легендарного Дэвида Бекхэма на правах свободного агента. Ранее аргентинец покинул французский ПСЖ.

Отметим, что Интер Майами занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции MLS. В составе команды также выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

В прошедшем сезоне Месси провел 41 матч за парижский гранд во всех турнирах, в которых забил 21 гол и выполнил 20 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Реал согласовал переход одного из самых перспективных игроков мира.

Напомним, обладатель Золотого мяча заключил невероятный контракт с клубом из Саудовской Аравии.