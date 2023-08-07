Оформил дубль и реализовал пенальти. Месси забил в четвертом матче подряд после дебюта за новый клуб — видео 7 августа, 09:26 Лионель Месси забил уже семь голов за Интер Майами (Фото:ФК Интер Майами)

Аргентинский форвард Интер Майами Лионель Месси оформил дубль и реализовал послематчевый пенальти в поединке 1/8 финала Кубка лиг против Далласа 4:4 (5:3 — по пенальти).

Месси открыл счет на 6-й минуте, нанеся прицельный удар из-за пределов штрафной после паса другого новичка команды Жорди Альбы.

Второй свой гол аргентинец забил на 85-й минуте ударом со штрафного, сделав счет ничейным, что помогло Интер Майами перевести игру в серию пенальти.

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В послематчевой лотерее Лионель также реализовал свой удар и клуб из Флориды одержал победу и вышел в четвертьфинал, где встретится с победителем матча Шарлотт — Хьюстон Динамо.

Таким образом, Месси забил в четвертом матче подряд после дебюта за Интер Майами и оформил третий подряд дубль. На его счету уже семь голов за американскую команду.

Сообщалось, что Месси установил исторический рекорд в Интер Майами после дубля в ворота Орландо Сити (3:1) в матче Кубка лиг.

