Оформил дубль и реализовал пенальти. Месси забил в четвертом матче подряд после дебюта за новый клуб — видео

7 августа, 09:26
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Лионель Месси забил уже семь голов за Интер Майами (Фото:ФК Интер Майами)

Лионель Месси забил уже семь голов за Интер Майами (Фото:ФК Интер Майами)

Аргентинский форвард Интер Майами Лионель Месси оформил дубль и реализовал послематчевый пенальти в поединке 1/8 финала Кубка лиг против Далласа 4:4 (5:3 — по пенальти).

Месси открыл счет на 6-й минуте, нанеся прицельный удар из-за пределов штрафной после паса другого новичка команды Жорди Альбы.

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Второй свой гол аргентинец забил на 85-й минуте ударом со штрафного, сделав счет ничейным, что помогло Интер Майами перевести игру в серию пенальти.

Видео дня

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В послематчевой лотерее Лионель также реализовал свой удар и клуб из Флориды одержал победу и вышел в четвертьфинал, где встретится с победителем матча Шарлотт — Хьюстон Динамо.

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https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1688404347326009345?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1688404347326009345%7Ctwgr%5Ecc08bccfeb201a5155606013ff9d2fe948223f34%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ffootball%2F1000000086084-messi-oformil-dubl-v-matche-18-finala-kubka-lig-protiv-d%2F

Таким образом, Месси забил в четвертом матче подряд после дебюта за Интер Майами и оформил третий подряд дубль. На его счету уже семь голов за американскую команду.

Сообщалось, что Месси установил исторический рекорд в Интер Майами после дубля в ворота Орландо Сити (3:1) в матче Кубка лиг.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами

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