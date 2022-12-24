Журналист узнал, где Месси продолжит карьеру летом 24 декабря, 19:21 Месси может остаться в ПСЖ до лета 2025 года (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Вопреки слухам об уходе в Интер Майами звездный футболист Лионель Месси договорился о продлении контракта с ПСЖ, который заканчивается летом 2023 года, сообщает журналист BBC Гильем Балаге.



По его информации, новоиспеченный чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины подпишет договор сроком на один год с возможностью продления еще на один год.

Отмечается, что соглашение было достигнуто после четырех месяцев переговоров между футбольным директором ПСЖ Луисом Кампосом и отцом Месси Хорхе, затем последовала ключевая встреча в Дохе с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

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По данным Балаге, вопреки слухам, Барселона не обращалась ни к Месси, ни к его отцу, чтобы предложить трансфер, тогда как сам 35-летний нападающий «всем доволен».

После ухода в 2021 году из Барселоны, которая не могла позволить себе выполнять условия его контракта, Месси подписал двухлетний контракт с ПСЖ в качестве свободного агента с возможностью продления на третий год.

Недавно представитель игрока Марсело Мендес отверг сообщения о том, что футболист летом перейдет в Интер Майами.