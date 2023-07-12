Контракт был согласован. Стал известен виновник срыва перехода Месси в Барселону 12 июля, 20:16 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси мог пополнить Барселону этим летом, но выбрал Интер Майами.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта сообщил, что ему удалось согласовать контракт со звездным футболистом, но тот отказался в последний момент.

«Мы договорились, но на все требуется свое время, и порой ритм работы у всех разный.

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Контракт был согласован, но после того, как Ла Лига одобрила экономический план, отец Месси сказал мне, что у Лео было два сложных года в ПСЖ, что он намучился и теперь хочет поиграть в чемпионате, в котором меньше давления. Это вполне объяснимо", — приводит слова Лапорты Marca.

Отметим, что аргентинец сделал заявление касательно своего перехода в MLS.

Ранее сообщалось, что Месси сделал заявление о завершении карьеры в сборной Аргентины.