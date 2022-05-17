Журналист назвал клуб, в который перейдет Месси после ПСЖ

17 мая, 15:50
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Месси, вероятно, покинет Европу (Фото:Лионель Месси via Instagram)

Месси, вероятно, покинет Европу (Фото:Лионель Месси via Instagram)

Нападающий ПСЖ Лионель Месси после завершения контракта с французским клубом продолжит карьеру в команде МЛС Интер Майами, сообщил журналист Алекс Кандал в эфире Direct TV.

Следующий сезон нападающий проведет в парижском клубе, а летом 2023 года аргентинец присоединится к американскому клубу, которым владеет легенда британского футбола Дэвид Бекхэм.

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Кроме того, по информации источника, футболист также станет акционером Интер Майами и работает над покупкой 35-ти процентов акций клуба.

https://twitter.com/DTVTotal/status/1526326156286386177
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Ранее уже сообщалось, об интересе Интер Майами к Месси.

Слухи о переходе Месси в американский клуб подогревает тот факт, что раньше аргентинец приобрел в Майами элитное жилье.

Месси стал игроком ПСЖ 10 августа 2021 года, перейдя из Барселоны.

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Теги:   Футбол США ПСЖ (Paris SG) Лионель Месси Дэвид Бекхэм

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