Побил рекорд Пеле. Месси стал лучшим в истории футбола по количеству голевых действий — СМИ
За карьеру Месси забил 784 гола (Фото:Лионель Месси via Instagram)
Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси после победы над Маккаби из Хайфы в Лиге чемпионов стал лучшим в истории футбола по количеству забитых голов и сделанных результативных передач, сообщает OneFootball.
Во вчерашней игре 35-летний нападающий парижан сделал дубль и отметился двумя ассистами.
Таким образом, на счету Лионеля стало 1 127 результативных действий за всю его карьеру.
Аргентинец превзошел рекорд мирового футбола, который принадлежал бразильцу Пеле. В активе того в общей сложности 1 126 голов и ассистов.
За карьеру Месси забил 672 мяча в составе Барселоны, 22 — за ПСЖ и 90 — за сборную Аргентины. Также он сделал 343 ассиста.
Ранее портал Goal спрогнозировал, что Месси станет обладателем Золотого мяча 2023 года.