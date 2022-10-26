Побил рекорд Пеле. Месси стал лучшим в истории футбола по количеству голевых действий — СМИ 26 октября, 19:53 За карьеру Месси забил 784 гола (Фото:Лионель Месси via Instagram)

Аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси после победы над Маккаби из Хайфы в Лиге чемпионов стал лучшим в истории футбола по количеству забитых голов и сделанных результативных передач, сообщает OneFootball.



Во вчерашней игре 35-летний нападающий парижан сделал дубль и отметился двумя ассистами.

Таким образом, на счету Лионеля стало 1 127 результативных действий за всю его карьеру.

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Аргентинец превзошел рекорд мирового футбола, который принадлежал бразильцу Пеле. В активе того в общей сложности 1 126 голов и ассистов.

За карьеру Месси забил 672 мяча в составе Барселоны, 22 — за ПСЖ и 90 — за сборную Аргентины. Также он сделал 343 ассиста.

Ранее портал Goal спрогнозировал, что Месси станет обладателем Золотого мяча 2023 года.