Призрак побил рекорд Криштиану Роналду — видео

9 апреля, 10:47
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Месси покорилось новое достижение (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Месси покорилось новое достижение (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Нападающий французского клуба Пари Сен-Жермен Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам в Европе на клубном уровне. Хотя ранее Месси во Франции называли призраком за слабую игру.

Месси забил гол в матче 30-го тура чемпионата Франции с Ниццей (2:0). Таким образом, для аргентинца этот гол стал 702-м в Европе на клубном уровне. По этому показателю он побил рекорд португальского форварда Криштиану Роналду (701). При этом Месси для этого понадобилось на 105 матчей меньше.

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Transfermarkt
Фото: Transfermarkt

НИЦЦА — ПСЖ: ОБЗОР МАТЧА

Месси защищает цвета ПСЖ с 2021 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

Ранее мы писали, что игрок сборной Аргентины сделал на животе татуировку с Лионелем Месси в честь победы на ЧМ-2022.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лионель Месси Криштиану Роналду

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