Месси посетил концерт известной рок-группы в Барселоне вместо церемонии награждения лучших футболистов чемпионата Франции — видео

29 мая, 13:17
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Месси после сезона наслаждается отдыхом (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Месси после сезона наслаждается отдыхом (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Форварда ПСЖ Лионеля Месси проигнорировал награждение лучших футболистов сезона в чемпионате Франции.

Вместо футбольного мероприятия Месси отправился на концерт Coldplay в Барселоне, где его узнали фанаты и опубликовали видео в соцсети.

Заметив звезду футбола на трибунах, присутствующие на концерте начали скандировать «Месси! Месси!».

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https://twitter.com/gerardromero/status/1662913674317537283?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1662913674317537283%7Ctwgr%5Ee8e5c1490c4a8d45952386d4e749aa2f7e65d0d9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Ffootball%2F1000000070390-messi-propustil-czeremoniyu-nagrazhdeniya-luchshix-v-sez%2F

Примечательно, что Месси проигнорировал награждение Национального союза профессиональных футболистов Лиги 1, хотя был номинирован на награду лучшему игроку сезона, которая в итоге досталась одноклубнику аргентинца Килиану Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси после скандального визита в Саудовскую Аравию договорился о контракте с местным клубом Аль-Хиляль.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лионель Месси Концерт Барселона Французская Лига 1 Coldplay

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