Месси посетил концерт известной рок-группы в Барселоне вместо церемонии награждения лучших футболистов чемпионата Франции — видео 29 мая, 13:17 Месси после сезона наслаждается отдыхом (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Форварда ПСЖ Лионеля Месси проигнорировал награждение лучших футболистов сезона в чемпионате Франции.

Вместо футбольного мероприятия Месси отправился на концерт Coldplay в Барселоне, где его узнали фанаты и опубликовали видео в соцсети.



Заметив звезду футбола на трибунах, присутствующие на концерте начали скандировать «Месси! Месси!».

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Примечательно, что Месси проигнорировал награждение Национального союза профессиональных футболистов Лиги 1, хотя был номинирован на награду лучшему игроку сезона, которая в итоге досталась одноклубнику аргентинца Килиану Мбаппе.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси после скандального визита в Саудовскую Аравию договорился о контракте с местным клубом Аль-Хиляль.