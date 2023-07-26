«Хочет стать Тором». Месси «схватил» Бекхэма за шею супергеройским жестом после гола в ворота Атланты Юнайтед — видео 26 июля, 11:11 Лео Месси (Фото:Major League Soccer via USA TODAY Sports/File Photo)

Клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами уничтожил Атланту Юнайтед в Кубке Лиги (4:0).

После празднования одного из своих голов Лео Месси повернулся лицом к Бекхэму, который присутствовал на трибунах, и показал ему жест, похожий на супергеройский. Англичанин довольно наблюдал за тем, что делает Месси.

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В комментариях к видео фаны оценили жест аргентинца и сравнили Лео с Тором и уличным гангстером.

«Месси закончил с футболом и сейчас проходит прослушивание на роль Тора,

Они превратили его из GOAT в уличного гангстера,

Не буду врать, мне очень нравится этот броманс Месси и Бекхэма", — написали болельщики в комментариях.

Ранее сообщалось, что дебютный матч Месси за Интер Майами посмотрели 12,5 млн человек.