«Хочет стать Тором». Месси «схватил» Бекхэма за шею супергеройским жестом после гола в ворота Атланты Юнайтед — видео
Лео Месси (Фото:Major League Soccer via USA TODAY Sports/File Photo)
Клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами уничтожил Атланту Юнайтед в Кубке Лиги (4:0).
После празднования одного из своих голов Лео Месси повернулся лицом к Бекхэму, который присутствовал на трибунах, и показал ему жест, похожий на супергеройский. Англичанин довольно наблюдал за тем, что делает Месси.
В комментариях к видео фаны оценили жест аргентинца и сравнили Лео с Тором и уличным гангстером.
«Месси закончил с футболом и сейчас проходит прослушивание на роль Тора,
Они превратили его из GOAT в уличного гангстера,
Не буду врать, мне очень нравится этот броманс Месси и Бекхэма", — написали болельщики в комментариях.
Ранее сообщалось, что дебютный матч Месси за Интер Майами посмотрели 12,5 млн человек.