«Хочет стать Тором». Месси «схватил» Бекхэма за шею супергеройским жестом после гола в ворота Атланты Юнайтед — видео

26 июля, 11:11
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Лео Месси (Фото:Major League Soccer via USA TODAY Sports/File Photo)

Лео Месси (Фото:Major League Soccer via USA TODAY Sports/File Photo)

Клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами уничтожил Атланту Юнайтед в Кубке Лиги (4:0).

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После празднования одного из своих голов Лео Месси повернулся лицом к Бекхэму, который присутствовал на трибунах, и показал ему жест, похожий на супергеройский. Англичанин довольно наблюдал за тем, что делает Месси.

Видео дня

https://twitter.com/ESPNFC/status/1684022584579354624
https://twitter.com/cukurlve/status/1684061925968158722

В комментариях к видео фаны оценили жест аргентинца и сравнили Лео с Тором и уличным гангстером.

«Месси закончил с футболом и сейчас проходит прослушивание на роль Тора,

Они превратили его из GOAT в уличного гангстера,

Не буду врать, мне очень нравится этот броманс Месси и Бекхэма", — написали болельщики в комментариях.

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Ранее сообщалось, что дебютный матч Месси за Интер Майами посмотрели 12,5 млн человек.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Дэвид Бекхэм Интер Майами

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