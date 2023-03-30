Стало известно, где Месси продолжит карьеру после ПСЖ — СМИ 30 марта, 14:00 Ожидается, что Месси еще сезон проведет в ПСЖ (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Звезда ПСЖ Лионель Месси после карьеры во французском клубе попробует свои силы в другом чемпионате, сообщает Marca со ссылкой на журналиста Педро Пабло Паррадо.

По информации журналиста, Месси принял решение сыграть еще один сезон за ПСЖ, после чего переберется в МЛС — высший футбольный дивизион для США и Канады.

Отмечается, что Месси не вернется в Барселону, а также планирует сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира в 2026 году, который состоится в США, Канаде и Мексике.

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Ранее сообщалось, что после завершения контракта с парижским клубом аргентинец может продолжить карьеру в команде МЛС Интер Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.