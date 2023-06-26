Месси получил престижную награду после ухода из ПСЖ 26 июня, 21:44 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Французская Лига 1 подвела итоги минувшего сезона, не оставив без награды Лионеля Месси, который уже покинул ПСЖ.

Как сообщает официальный аккаунт Лиги 1 в Twitter, Месси был признан лучшим иностранным игроком чемпионата Франции в сезоне 2022/23.

Месси также претендовал на звание лучшего футболиста Лиги 1, однако проиграл награду своему экс-одноклубнику Килиану Мбаппе.

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В прошлом сезоне Месси сыграл за ПСЖ 32 матча в Лиге 1, забил 16 голов и отдал 16 ассистов. Аргентинец помог парижскому клубу стать чемпионом Франции.

Месси ранее объявил об уходе из ПСЖ, однако его контракт официально завершится 30 июня.

После объявления об уходе из ПСЖ Месси заявил, что принял предложение перейти в Интер Майами, однако официально о сделке сообщено не было.