Месси получил предложение из чемпионата, где выступает Роналду — Reuters 5 мая, 13:09 Месси побывал в Саудовской Аравии без ведома ПСЖ (Фото:Saudi Arabia Saudi Ministry of Tourism/Handout via REUTERS)

Форвард ПСЖ Лионель Месси на фоне скандального визита в Саудовскую Аравию получил предложение о переходе в местный клуб Аль-Хиляль, сообщает Reuters.

По информации источника, предложение от саудовского клуба — единственное, которое получил Месси.

Аргентинец может стать игроком Аль-Хиляля в следующем сезоне.

Его контракт с ПСЖ истекает 30 июня этого года.

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Следует отметить, что в чемпионате Саудовской Аравии выступает португалец Криштиану Роналду, защищающий цвета Аль-Насра.

Ранее журналист Фабрицио Романо заявил, что Аль-Хиляль предложил Месси 400 миллионов евро в год за переход, однако другой журналист Абдул Рахман Аль-Рафдан заверил, что визит аргентинца в Саудовскую Аравию не связан с вероятным трансфером.



После этого ПСЖ решил наказать аргентинца, поскольку тот уехал на два дня в Саудовскую Аравию без согласия клуба.

Кроме того, фанаты ПСЖ устроили под офисом клуба акцию с оскорблениями Месси.