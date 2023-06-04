Месси получил официальное предложение от клуба, где выступает украинец — СМИ

4 июня, 12:58
Поделиться:
Лионель Месси (Фото:REUTERS/Бенуа Тессье)

Лионель Месси (Фото:REUTERS/Бенуа Тессье)

Аргентинский форвард Лионель Месси, сыгравший свой последний матч за ПСЖ, близок к продолжению карьеры в Интере Майами, в котором выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов, сообщает Marca.

По данным источника, Месси получил от американского клуба официальное предложение.

Месси предложили контракт на три сезона с высокой зарплатой, однако значительно меньше 400 млн в год, которую предложил саудовский Аль-Хиляль.

Видео дня

Читайте также:

Роналду (Фото:ФК Аль-Наср) «С нетерпением жду Месси». Роналду призвал аргентинца переехать в Саудовскую Аравию

Тем не менее аргентинский форвард может стать самым высокооплачиваемым игроком американской лиги.

Отмечается, что Интер Майами и Аль Хиляль пока что единственные клубы, которые сделали официальное предложение Месси.

Ранее ПСЖ объявил, что Лионель Месси покинет клуб в конце этого сезона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Трансферы Лионель Месси МЛС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X