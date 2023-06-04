Месси получил официальное предложение от клуба, где выступает украинец — СМИ
Лионель Месси (Фото:REUTERS/Бенуа Тессье)
Аргентинский форвард Лионель Месси, сыгравший свой последний матч за ПСЖ, близок к продолжению карьеры в Интере Майами, в котором выступает защитник сборной Украины Сергей Кривцов, сообщает Marca.
По данным источника, Месси получил от американского клуба официальное предложение.
Месси предложили контракт на три сезона с высокой зарплатой, однако значительно меньше 400 млн в год, которую предложил саудовский Аль-Хиляль.
Тем не менее аргентинский форвард может стать самым высокооплачиваемым игроком американской лиги.
Отмечается, что Интер Майами и Аль Хиляль пока что единственные клубы, которые сделали официальное предложение Месси.
Ранее ПСЖ объявил, что Лионель Месси покинет клуб в конце этого сезона.