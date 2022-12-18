Месси превзошел Марадону по количеству трофеев в сборной Аргентины 18 декабря, 23:48 Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, выиграв чемпионат мира в Катаре, превзошел легендарного Диего Марадону по количеству трофеев в национальной команде бело-голубых.

Победив на чемпионате мира, Месси завоевал третий трофей за сборную Аргентины и обошел Марадону, у которого два титула в национальной команде.

До этого Месси становился победителем Кубка Америки-2021 и выигрывал Финалиссиму-2022 (матч между победителями Евро и Кубка Америки).

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Диего Марадона со сборной Аргентины побеждал на чемпионате мира-1986 и выигрывал Кубок Артемио Франки-1993 – аналог Финалиссимы.

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.