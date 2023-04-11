«Это был удивительный момент». Месси пригласил в гости фаната, который простоял у его дома 10 часов — видео 11 апреля, 20:13 Фанат побывал у Месси дома (Фото:Хуан Полкан via Instagram)

Звезда ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси осуществил мечту фаната, приложившего немало усилий, чтобы с ним встретиться.

Хуан Полкан, который выступает за итальянский футзальный клуб, отправился в Париж, чтобы специально встретиться с Месси, сообщает Infobae.

Полкан нашел дом Месси, но оказалось, что футболист уехал на тренировку, поэтому он решил подождать звездного игрока.

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После 10 часов ожиданий болельщик уже собирался уходить, поскольку охранники хотели вызвать полицию, но в этот момент к парню вышла жена Месси Антонелла, которая пригласила его в дом, где его уже ждал Лионель.

«Первое, что я увидел, — это Месси, стоящего передо мной в шортах и тапочках. Он поздоровался с нами — это был удивительный момент. Я сказал ему, что я его фанат, мы сфотографировались, и он подписал футболку футзального клуба, где я играю», — сказал болельщик.

Полкан добавил, что очень переживал, но Месси оказался простым и скромным.



«Он обнял меня и поставил автограф на моей руке. Я нервничал, моя рука дрожала, как никогда раньше, и Лионель успокоил меня. Я сразу пошел делать татуировку», — рассказал Хуан.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси едва не стал жертвой ограбления.