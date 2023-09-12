Месси приобрел роскошный особняк на берегу океана в США за 10,8 млн долларов — фото

12 сентября, 16:23
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Лионель Месси (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Лионель Месси (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Звезда Интер Майами Лионель Месси приобрел особняк на набережной в городе Форт-Лодердейл, Флорида.

Об этом сообщает The Real Deal.

Площадь дома составляет 975 квадратных метров. Особняк расположен на берегу океана, в нем есть восемь спален, тренажерный зал, комната СПА и бассейн. Также с территории поместья есть доступ к двум причалам. Дом построен в 1988 году и расширен в 2000-м.

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Роскошный особняк обошелся Месси в 10,8 млн долларов.

Отмечается, что дом расположен примерно в 8 км от стадиона Драйв Пинк и прилегающей тренировочной базы Интер Майами.

COMPASS FLORIDA LLC
Фото: COMPASS FLORIDA LLC
COMPASS FLORIDA LLC
Фото: COMPASS FLORIDA LLC
COMPASS FLORIDA LLC
Фото: COMPASS FLORIDA LLC
COMPASS FLORIDA LLC
Фото: COMPASS FLORIDA LLC
COMPASS FLORIDA LLC
Фото: COMPASS FLORIDA LLC

Ранее сообщалось, что Неймар построил роскошный особняк в Бразилии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол США Лионель Месси Интер Майами

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