Месси приобрел роскошный особняк на берегу океана в США за 10,8 млн долларов — фото
Лионель Месси (Фото:REUTERS/Marco Bello)
Звезда Интер Майами Лионель Месси приобрел особняк на набережной в городе Форт-Лодердейл, Флорида.
Об этом сообщает The Real Deal.
Площадь дома составляет 975 квадратных метров. Особняк расположен на берегу океана, в нем есть восемь спален, тренажерный зал, комната СПА и бассейн. Также с территории поместья есть доступ к двум причалам. Дом построен в 1988 году и расширен в 2000-м.
Роскошный особняк обошелся Месси в 10,8 млн долларов.
Отмечается, что дом расположен примерно в 8 км от стадиона Драйв Пинк и прилегающей тренировочной базы Интер Майами.
Ранее сообщалось, что Неймар построил роскошный особняк в Бразилии.