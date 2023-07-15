Чудом избежал автокатастрофы. Месси проехал на красный свет в Майами — видео 15 июля, 23:15 Лионель Месси (Фото:instagram.com/leomessi)

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси находился в машине, которая могла повлечь за собой аварию.

В субботу, 15 июля, аргентинский нападающий возвращался с тренировочной базы Интер Майами, во время чего случился инцидент.

Машина 36-летнего игрока выехала на оживленный перекресток и чудом избежала столкновения с несколькими автомобилями.

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Отметим, что Лионель возвращался в сопровождении полицейской машины.

На данный момент неизвестно, был ли за рулем аргентинец, однако он точно находился внутри автомобиля.

Последние два сезона Месси провел в ПСЖ. Вместе с клубом он выиграл три трофея — дважды чемпионат Франции, а также Суперкубок страны.



Напомним, американский клуб официально представил Месси.