«Это имеет плохую сторону». Месси рассказал о недостатках своей популярности 15 ноября, 13:35 Лионель Месси вскоре сыграет с Аргентиной на ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, в чем сложность быть мировой звездой.

В интервью Universo Valdano Месси рассказал, что из-за чрезмерного внимания он не всегда чувствует себя комфортно, сообщает Marca.

«Быть Месси имеет плохую сторону. Во многих вещах я хотел бы оставаться незаметным. Иногда не хочется привлекать внимание и чувствовать, что на тебя все смотрят», — сказал Месси.

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Также футболист добавил, что популярность не мешает ему в отношениях с семьей.

«Свою жену я знаю с 7 лет. Когда я приехал в Барселону, мы виделись раз в неделю. Наши отношения всегда были у меня в уме.

Я получаю советы от моей семьи и жены. Когда я с друзьями или семьей, я не Месси. Проводить каникулы с семьей — лучшее, что есть", — рассказал аргентинец.

Ранее сообщалось, что, по версии Goal, Лионель Месси станет обладателем Золотого мяча в 2023 году.