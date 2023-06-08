«Они не хотели, чтобы я вернулся». Месси признался, что помешало ему перейти в Барселону 8 июня, 09:10 Месси (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Аргентинский нападающий, объявивший о переходе в Интер Майами, Лео Месси рассказал, что повлияло на его переход в клуб Дэвида Бекхэма.

По его словам, он ждал своего возвращения в каталанскую команду, однако не хотел оставлять свое будущее в руках других.

«Я следил за Барселоной весь год. Хотел, чтобы она выиграла чемпионат, даже много общался с Хави после матчей.

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Да, это правда, что я очень ждал возвращения в Барселону. Но я не хотел переживать ту же ситуацию и ждать, чтобы увидеть, что произойдет. Я не хотел оставлять свое будущее в руках других. Мне хотелось принять собственное решение, думая о себе, о семье. Я слышал, что Лига утвердила все, но многого еще не хватало.

Слышал, что клуб должен был продавать игроков или снижать им зарплаты. Правда в том, что я не хотел проходить через это — брать на себя ответственность или иметь какое-то отношение ко всему этому".

Также Месси добавил, что в структуре клуба есть люди, которые не хотели его возвращения.

«Сейчас клуб не в состоянии сказать мне, что возвращение на 100% возможно. Есть люди в клубе, которые не хотят, чтобы я возвращался. Или которые не хотели, чтобы я остался. Мол, это нехорошо для клуба», — сказал Месси Sport.es.

Напоминаем, что отец Месси заявил, что его сын хотел вернуться в Барселону.

Также об уходе аргентинца из европейского футбола высказался английский журналист Пирс Морган.

Ранее сообщалось, что Месси мог перейти в клуб английской Премьер-лиги.