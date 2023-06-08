«Разозлен на них из-за этого». Месси разочарован тем, что Барселона выставила его за дверь 8 июня, 13:07 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Аргентинский нападающий Лионель Месси, который будет играть с украинцем в одной команде, прокомментировал свой уход из каталонского клуба в 2021-м году.

По словам семикратного обладателя Золотого мяча, он обижался на Барселону из-за того, что клуб, после перехода Месси, оформлял громкие трансферы.

«Не знаю, в начале мне было очень больно из-за ухода из команды, из-за того, как все прошло. Тогда меня немного разозлило, что я не мог остаться, а через некоторое время клуб оформил большие переходы. Но они это сделали, потому что в тот момент клуб уже был способен оформить трансфер».

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Однако Лео отметил, что в течение двух лет отпустил эту ситуацию.

«За эти два года я это понял и усвоил, больше не думаю об этом. Все так случилось, потому что в тот момент так должно было случиться, вот и все», — сказал Месси Diario Sport.

Напомним, что Месси определился с клубом и перейдет в Интер Майами.

Ранее сообщалось, что аргентинец рассказал о препятствиях, которые помешали вернуться в Барселону.