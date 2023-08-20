Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола 20 августа, 09:51 Месси поднимает Кубок лиг (Фото:Twitter)

Аргентинский нападающий Лео Месси помог Интер Майами завоевать Кубок лиг, одолев в финале Нэшвилл.

Трофей с американским клубом стал для нападающего 44-м в карьере, что сделало его самым титулованным футболистом в истории футбола.

Стоит отметить, что по этому показателю Месси обогнал бразильского защитника Дани Алвеса, на счету которого 43 трофея.

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Напомним, что Месси десять раз выиграл Ла лигу, восемь — Суперкубок Испании, семь — Кубок Испании, четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, три раза побеждал в клубном чемпионате мира и Суперкубке Европы, два раза завоевал чемпионство Франции и один Суперкубок страны.

Со сборной Аргентины Лео выигрывал Чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпиаду, молодежный чемпионат мира и Финалиссиму.

Ранее сообщалось, что Месси претендует на звание лучшего игрока прошлого сезона по версии УЕФА.