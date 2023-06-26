«Мне повезло»: Месси назвал свои приоритеты на конец карьеры

26 июня, 10:10
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Лионель Месси (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Лионель Месси (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси предпочитает добиться успехов с командой, чем ставить индивидуальные рекорды.

Аргентинец признался, что не думает о своих успехах, ведь хочет триумфально завершить карьеру профессионального игрока.

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«Сейчас я не концентрируюсь на индивидуальных достижениях. Я фокусируюсь на том, что останется после меня, на том, чего я смог достичь со сборной Аргентины и на клубном уровне.

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Мне повезло выиграть важные трофеи — Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионаты, Кубки. Мне повезло выиграть все. С этим я и подойду к концу карьеры. Да, рекорды и голы у меня тоже есть, но они вторичны, хоть и приятны.

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Достижение всех целей со сборной и клубами, а также на индивидуальном уровне — это завершение выдающейся карьеры", — приводит слова игрока RFI.

Ранее сообщалось, что Месси подытожил прошедший сезон во французском клубе.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лионель Месси

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