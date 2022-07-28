Месси устроил жене романтическое свидание в Париже — фото

29 июля, 00:00
Пара провела время в элитной парижской гостинице (Фото:Антонела Роккуццо via Instagram)

Пара провела время в элитной парижской гостинице (Фото:Антонела Роккуццо via Instagram)

Звезда мирового футбола Лионель Месси устроил своей жене Антонеле Роккуццо романтическое свидание.

35-летний аргентинец после проведенного отпуска с семьей на Ибице прибыл в расположение ПСЖ и уже начал подготовку к новому сезону.

Это не помешало легендарному форварду уделить время своей супруге и сходить с ней на свидание.

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Пара провела время в элитной парижской гостинице Four Seasons Hotel George V. По этому случаю Лионель одел костюм, а Антонела — роскошное атласное платье розового цвета.

Фото со свидания опубликовала в Instagram сама жена Месси. «С ним», — прокомментировала кадр Роккуццо.

Несколько дней назад Месси устроил небольшую стычку с одноклубником Серхио Рамосом во время тренировки своей команды.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Лионель Месси Париж Свидание Фото

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