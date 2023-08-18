«Не то, чего я хотел». Месси сделал откровенное признание о своем периоде в ПСЖ 18 августа, 19:39 Месси забил уже 9 голов за Интер Майами (Фото:Bill Streicher-USA TODAY Sports)

Форвард Интер Майами Лионель Месси признался, что не хотел переходить из Барселоны в ПСЖ в 2021 году.

Месси отметил, что ему сложно было привыкнуть к новому клубу после 18 лет в Барселоне, сообщает Foot 11.

«Мой переезд в Париж — это не то, чего я хотел. Это произошло сразу. Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне.

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Аргентинец отметил, что адаптация в Интер Майами проходит намного лучше.

"Мы обживаемся. Дети скоро пойдут в школу. Было намного проще, чем мы думали. У нас есть опыт жизни в Барселоне, в Париже — было сложно, но сейчас все по-другому", — сказал Месси.

Месси выступал за ПСЖ в течение 2021−2023 годов. Он перешел в Интер Майами летом этого года.

На счету аргентинца уже 9 голов за новый клуб.

Ранее сообщалось, что Месси претендует на звание лучшего игрока прошлого сезона по версии УЕФА.