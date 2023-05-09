Безумный контракт. Месси договорился о переходе в другой клуб после скандала с ПСЖ — СМИ 9 мая, 21:23 Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Форвард ПСЖ Лионель Месси после скандального визита в Саудовскую Аравию договорился о контракте с местным клубом Аль-Хиляль, сообщает L’Equipe.

По информации источника, Месси и Аль-Хиляль достигли устной договоренности о переходе, однако официально еще ничего не подписано.

Ожидается, что аргентинец перейдет в Аль-Хиляль летом этого года после завершения контракта с ПСЖ и подпишет с саудовским клубом контракт на два сезона с опцией продления еще на один.

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С учетом бонусов и коммерческих выплат Месси может зарабатывать в Аль-Хиляле 600 млн евро в год.

Контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года.

Ранее Месси совершил неожиданный визит в Саудовскую Аравию, после чего появилась информация, что он получил предложение от Ал-Хиляля.



После этого ПСЖ решил наказать аргентинца отстранением от матчей и тренировок, поскольку тот уехал на два дня в Саудовскую Аравию без согласия клуба.

Кроме этого, фанаты ПСЖ устроили под офисом клуба акцию с оскорблениями Месси.

Футболист извинился за свой поступок и объяснил, что организовал поездку в выходной, который впоследствии клуб неожиданно отменил.

Позже ПСЖ таки допустил Месси к тренировкам.