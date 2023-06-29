Лео Месси снялся в аргентинском сериале — видео 29 июня, 09:47 Месси попробовал себя в роли актера (Фото:Сериал «Защитники»)

Семикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который перебрался в Интер Майами, сыграл самого себя в аргентинском сериале «Защитники».

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Об этом сообщает RMC Sport.

Месси появится в первой серии второго сезона сериала. В эпизоде с аргентинцем три футбольных агента, которые не хотят обанкротиться, убеждают Лео в течение отпуска играть за разные аргентинские клубы.

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Премьера второго сезона сериала еще не состоялась.

Отмечается, что сцены с Месси снимались в июне 2022 года в его доме в Париже.

Ранее сообщалось, что сын Андрея Шевченко встретился с Лео Месси на пляже и сделал с ним фото.