Лео Месси снялся в аргентинском сериале — видео

29 июня, 09:47
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Месси попробовал себя в роли актера (Фото:Сериал «Защитники»)

Месси попробовал себя в роли актера (Фото:Сериал «Защитники»)

Семикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который перебрался в Интер Майами, сыграл самого себя в аргентинском сериале «Защитники».

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Об этом сообщает RMC Sport.

Месси появится в первой серии второго сезона сериала. В эпизоде с аргентинцем три футбольных агента, которые не хотят обанкротиться, убеждают Лео в течение отпуска играть за разные аргентинские клубы.

Видео дня

https://twitter.com/giraltpablo/status/1673164038371438593

Премьера второго сезона сериала еще не состоялась.

Отмечается, что сцены с Месси снимались в июне 2022 года в его доме в Париже.

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Ранее сообщалось, что сын Андрея Шевченко встретился с Лео Месси на пляже и сделал с ним фото.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси

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