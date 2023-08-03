Месси установил исторический рекорд в новом клубе

3 августа, 12:45
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Лионель Месси продолжает бить рекорды (Фото:ФК Интер Майами)

Лионель Месси продолжает бить рекорды (Фото:ФК Интер Майами)

Аргентинский форвард Лионель Месси вписал свое имя в историю Интер Майами после дубля в ворота Орландо Сити (3:1) в матче Кубка лиг.

Отправив в ворота Орландо Сити два мяча, Месси стал первым игроком в истории Интер Майами, которому удалось забить более одного гола в двух матчах подряд.

До этого Месси оформил дубль в поединке против Атланты Юнайтед.

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После перехода в Интер Майами Месси сыграл за американский клуб три матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее Месси стал первым футболистом, который забил 700 голов, не считая пенальти.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами

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