Месси установил исторический рекорд в новом клубе 3 августа, 12:45 Лионель Месси продолжает бить рекорды (Фото:ФК Интер Майами)

Аргентинский форвард Лионель Месси вписал свое имя в историю Интер Майами после дубля в ворота Орландо Сити (3:1) в матче Кубка лиг.

Отправив в ворота Орландо Сити два мяча, Месси стал первым игроком в истории Интер Майами, которому удалось забить более одного гола в двух матчах подряд.

До этого Месси оформил дубль в поединке против Атланты Юнайтед.

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После перехода в Интер Майами Месси сыграл за американский клуб три матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее Месси стал первым футболистом, который забил 700 голов, не считая пенальти.

