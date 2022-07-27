Месси устроил стычку с легендой Реала на тренировке ПСЖ — видео 27 июля, 15:17 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Звездный форвард французского ПСЖ Лионель Месси устроил небольшую стычку с одноклубником Серхио Рамосом во время тренировки своей команды.

К конфликту привел игровой инцидент в двусторонней игре. Месси обыграл Рамоса, после чего последний зацепил аргентинца ногой.

Лионель после контакта едва не упал, но все же устоял в вертикальном положении и забил гол.

Видео дня

Действия Серхио не понравились Месси, который подошел к испанцу и недовольно сказал несколько нелицеприятных слов в его адрес.

Рамос что-то ответил раздраженному партнеру по команде, после чего конфликт был исчерпан.

Ранее Лионель и Серхио выступали в Испании за принципиальных соперников — Барселону и мадридский Реал соответственно. Во время матчей между футболистами не раз вспыхивали перепалки.

Сообщалось, что следующим клубом Месси после ПСЖ будет американский Интер Майами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.