Анонс громкого трансфера. Президент Барселоны заявил, что Месси вернется в команду — видео 17 апреля, 16:48 Месси выступает за ПСЖ с августа 2021 года. (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что форвард ПСЖ Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

Об этом сообщает Carrusel Deportivo.

Такое признание Лапорта сделал во время встречи с болельщиками перед матчем чемпионата Испании Хетафе — Барселона (0:0).

Отвечая на вопрос болельщика: «Вернется ли Месси в Барсу?», Лапорта уверенно ответил: «Да».



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Месси перешел из Барселоны в ПСЖ в августе 2021 года. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси принял решение сыграть еще один сезон за ПСЖ, после чего переберется в МЛС — самый высокий футбольный дивизион для США и Канады.

Была информация, что по завершении контракта с парижским клубом аргентинец может продолжить карьеру в команде МЛС Интер Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.