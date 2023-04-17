Анонс громкого трансфера. Президент Барселоны заявил, что Месси вернется в команду — видео

17 апреля, 16:48
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Месси выступает за ПСЖ с августа 2021 года. (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Месси выступает за ПСЖ с августа 2021 года. (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что форвард ПСЖ Лионель Месси вернется в каталонский клуб.

Об этом сообщает Carrusel Deportivo.

Такое признание Лапорта сделал во время встречи с болельщиками перед матчем чемпионата Испании Хетафе — Барселона (0:0).

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Отвечая на вопрос болельщика: «Вернется ли Месси в Барсу?», Лапорта уверенно ответил: «Да».

Видео дня

https://twitter.com/carrusel/status/1647715813141409792?t=7ZYIzj9P9uVHZ7ndtvCtMA&s=19

Месси перешел из Барселоны в ПСЖ в августе 2021 года. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Ранее сообщалось, что Месси принял решение сыграть еще один сезон за ПСЖ, после чего переберется в МЛС — самый высокий футбольный дивизион для США и Канады.

Была информация, что по завершении контракта с парижским клубом аргентинец может продолжить карьеру в команде МЛС Интер Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона ПСЖ (Paris SG) Трансферы Лионель Месси

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